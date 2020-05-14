غدا تنطلق المسابقة التذكارية "فيلهم ستينتس" بمشاركة لاعبي الشطرنج المعروفين عالميا

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

ستنطلق المسابقة الدولية للشطرنج تكريسا لذكرى فيلهم ستينتس على شبكة الانترنت برعاية الاتحاد العالمي للشطرنج وموقع “chess24.com”من 15 مايو الى 17 مايو.

افادت وكالة اذرتاج ان المسابقات ستقام في دورتين مع 10 لاعبين ولاعبات في كل من مسابقة "بليتس" المفتوحة ومسابقة للنساء. سيشارك عن اذربيجان في المسابقة المفتوحة اللاعب الشهير والاستاذ الدولي شهريار محمدياروف. الى جانبه سيشارك فيها بطل العالم ماغنوس كارلسن والكساندر غريشوك وبيتر سفيدلر ودانيل دوبوف وجيفري كسيونغ وانتون كوروبوف وكسيانجي بو وداود قويارو ولي غوانغ ليم.

ستجرى المسابقة في 18 جولة والحجم الاجمالي للجائزة 30 الف يورو.