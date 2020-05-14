الرئيس الفرنسي: إذا تدهور الوضع الصحي قد يعاد نظام العزل

باريس، 14 مايو، أذرتاج

اعتماداً على تطور الوباء من 2 يونيو، قد تدخل عملية الخروج من العزلة بعد عيد "بانتيكوت" (Pentecôte) مرحلة جديدة. في هذه المرحلة، يمكن اتخاذ قرارات مختلفة حسب المنطقة والمؤشرات الصحية.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن هذه الأفكار قد وردت في البيانات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاجتماع عبر الفيديو مع مديري المحافظات والوكالات الصحية الإقليمية (ARS) حول الخروج من العزلة.

قال الرئيس ماكرون إنه إذا تدهور الوضع الصحي، يمكن إعادة تطبيق نظام العزل. وقال الرئيس الفرنسي إنه من السابق لأوانه الاحتفال بالنصر على الوباء.