اعتقال نائب رئيس حرس الحدود ومجموعة من الجنود رفيعي الرتب والمدنيين المشتبه بهم على ذمة التحقيق

باكو، 14 مايو ، أذرتاج

سبق أن افادت أذرتاج أن جهاز امن الدولة تصدى بالتعاون مع الادعاء العام للاعمال غير القانونية لبعض من مسؤولي خفر السواحل جراء عملية البحث والتحري الشاملة فيما قال ائلدار سلطانوف الامس إن النيابة العامة فتحت ملفا جنائيا لدى الادارة العامة لمحاربة الفساد بالادعاء العام بحق الاعمال غير المشروعة الصادرة عن مسؤولي خفر السواحل التابع لحرس الحدود مفيدا أن المجتمع سيزود بتفاصيلها قريبا.

وجاء في بيان مشترك صدر عن جهاز امن الدولة والادعاء العام اليوم أن نائب رئيس حرس الحدود الجنرال افغان ولي نقييف ومجموعة من الجنود رفيعي الرتب والمدنيين اعتقلوا ضمن الملف الجنائي المحرر بصفتهم مشتبه بهم على ذمة التحقيق.

وسيزود الادعاء العام وجهاز امن الدولة المجتمع بمعلومات مفصلة لاحقا.