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    تأجيل وقت البطولة العالمية لألعاب القوى للمعاقين

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠١]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج).

    تم تأجيل البطولة العالمية لألعاب القوى للمعاقين المخططة اقامتها في مدينة كوبي اليابانية في العام المقبل.

    افادت وكالة اذرتاج ان البطولة ستنظم من 26 اغسطس الى 4 سبتمبر عام 2022.

    غير موعد البطولة العالمية بسبب تأجيل الألعاب البارالمبية الصيفية طوكيو 2020 الى عام 2021 بسبب الوباء العالمي.

    يجب الذكر ان الألعاب البارالمبية الصيفية طوكيو 2020 ستقام من 24 اغسطس الى 5 سبتمبر للعام القادم.

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