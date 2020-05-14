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    الحكومة الجورجية تواصل المحادثات حول استئناف الرحلات الجوية الدولية

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]

    تبليسي، 14 مايو، أذرتاج

    تسفر المفاوضات التي تقوم بها الحكومة الجورجية حول استئناف الرحلات الجوية الدولية عن نتائج إيجابية. أبدى أكثر من 20 شركة للطيران بالفعل استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه جاءت هذه المعلومات في البيان الصادر من وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية ناتيا تورناوه.

    وبحسب الوزيرة فإن هذه الخطوط الجوية هي رحلات منتظمة إلى جورجيا.

    وقالت إن المفاوضات جارية في هذا الاتجاه وفي الأيام المقبلة سيتم الإبلاغ عن أن العديد من شركات الطيران الأخرى ترغب في استئناف رحلاتها إلى جورجيا.

    من بين شركات الطيران هي ويزأير(Wizzair) ورايان اير (Ryanair) والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الإسرائيلية والخطوط الجوية القطرية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجورجية تعتزم فتح طرق السياحة الداخلية اعتباراً من 15 يونيو وطرق السياحة الدولية اعتباراً من 1 يوليو.

    AZERTAG.AZ : الحكومة الجورجية تواصل المحادثات حول استئناف الرحلات الجوية الدولية
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