ماغنوس كارلسين ينظم بطولة "التحدي السريع لدير ليندوريس" في الشطرنج

باكو، 14 مايو، أذرتاج

سيتنافس بطل العالم الحالي ماغنوس كارلسن و11 من أفضل لاعبي الشطرنج في العالم في بطولة "التحدي السريع لدير ليندوريس" (Lindores Abbey Rapid Challenge) للشطرنج على الإنترنت تفيد أذرتاج نقلاً عن موقع Chess24.com أن هذه هي المرحلة الثانية من بطولة السلسلة التي نظمها ماغنوس كارلسين تيبلغ قيمة جازة المسابقة 300 ألف دولار أمريكي.

في وقت سابق، بدعوة من بطل العالم، شارك لاعبو الشطرنج في البطولة التي بلغت قيمة جائزتها 250 ألف دولار. فاز بطل العالم النرويجي على الأمريكي هيكارو ناكامورا في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الفترة من 18 أبريل إلى 3 مايو.

ستقام المرحلة الثالثة من السلسلة بطولات الشطرنج على الإنترنت من 20 يونيو إلى 5 يوليو والمرحلة الرابعة لدورة "أساطير الشكرنج" (Legends of Chess) ستعقد من 21 يوليو إلى 5 أغسطس.

يقام النهائي الكبير (Grand Final) في الفترة من 9 إلى 20 أغسطس.

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز في سلسلة الدورات الخمس مليون دولار.