عقد الدورة الافتتاحية لمنتدى " آسان" للشبكة العالمية

باكو، 15 مايو، أذرتاج

عُقدت الدورة الافتتاحية لمنتدى " آسان" (ASAN) للشبكة العالمية في موضوع "اتخاذ الحكومات الإجراءات السريعة ضد "COVID 19 في 14 مايو.

وافادت إدارة العلاقات العامة بالوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان لوكالة أذرتاج أن المتحدثين في الدورة الافتتاحية للمنتدى هم رئيس الوكالة علوي مهدييف والمدير العام للإيسيسكو سالم محمد المالك ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأكيم شتاينر ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجي بريندي ونائب رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) لوك ديفين ورئيس اللجنة التوجيهية لمركز الخدمات العامة في أستانا هوب علي خان بايمينوف والأمين العام للمدن الإفريقية المتحدة والإدارات المحلية (UCLG)جان بيير إيلونج مباسي.

أدار الدورة الصحفي المعروف ووالباحث في المستقبليات (سي إن إن وتيدكس وفوربس) إيان خان.

وشدد رئيس وكالة الدولة علوي مهدييف على أهمية هذا المنتدى الذي يعد منصة مفيدة لصناع القرار في جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة COVID-19. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الأذربيجانية بقيادة الرئيس اتخذت جميع التدابير اللازمة والعاجلة لمكافحة الوباء. ونتيجة لذلك، تعد أذربيجان من بين أقل البلدان تأثرا بالوباء. كما تم توفير الخروج المريح والمرن والمتواصل وعبر الحلول التكنولوجية والمبتكرة من قبل "خدمة آسان" التي هي العلامة التجارية الأذربيجانية لتوفير الخدمات العامة والخاصة من مكان واحد. إن أذربيجان على استعداد لتقاسم تجربتها الإيجابية في مكافحة الوباء وتقديم الخدمات العامة.

وشدد المدير العام للإيسيسكو سالم محمد المالك على أهمية التعاون الدولي وحماية القيم الثقافية والتعليم والمنسق من خلال تقنيات المعلومات الحديثة في مكافحة جائحة COVID-19. وأشار إلى أنه تم تأسيس جائزة "أسان" الإيسيسكو في 54 دولة عضو في العالم الإسلامي لتقديم الخدمات العامة في مجال التعليم والعلوم والثقافة والتنمية الاجتماعية وتكميل الإدارة الرشيدة.

وأعرب رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر عن امتنانه للحكومة الأذربيجانية على جهودها لمعالجة التحديات العاجلة للوباء ولتنفيذ تدابير الاستجابة الفعالة من خلال زيادة المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة.

وركز رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجي بريندي على أن التدابير المتخذة في سياق مكافحة الوباء يجب أن تكون متسقة مع التغيرات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي والصحة العامة. كما أشير إلى أن منتدى الويب اليوم هو الخطوة التالية نحو تعاون أعمق ويلعب دوراً رئيسياً في التغييرات الجديدة للتغلب على الأزمة.

وأعرب نائب رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) لوك ديفين عن شكره لمنظم المنتدى وكالة "آسان خدمت" نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه تأثر بالابتكارات الرقمية والخدمات الفعالة خلال معرفته بـ "آسان خدمت". وشدد المتحدث على أهمية تقاسم المسؤوليات والأفكار والحلول العالمية في مكافحة COVID-19 وأشاد بمبادرات أذربيجان المبتكرة كرئيس لقمة حركة عدم الانحياز لبناء تعاون متعدد الأطراف.

وأشار رئيس اللجنة التوجيهية لمركز الخدمات العامة في أستانا هاب علي خان بايمينوف إلى أنه تم تطوير نظام التسجيل عبر الإنترنت لحركة المواطنين الكازاخستانيين على أساس تجربة أذربيجان الناجحة في الحصول على التصاريح والرصد في نظام الحجر الخاص.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والتنمية الحضرية (UCLG) جان بيير إيلونج مباسي إنه سعيد بالمشاركة في المنتدى العالمي ومهتم بتطبيق تجربة أذربيجان في الدول الإفريقية في هذا الوقت المعقد والمتغير الذي تسببه جائحة فيروس كورونا. وأشير إلى أن التعاون بين "آسان خدمت" الذي هو نموذج مثالي للعالم في تطبيق الحلول الذكية الموجهة للمواطن وللمدن المتحدة والإدارات المحلية وعلاقات طويلة الأمد على أساس مذكرة التعاون.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي لشبكة ASAN هو مبادرة من قبل الوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان.

والغرض منه هو مناقشة فعاليات الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها في مجال الوباء وكذلك الدور الذي لا بديل عنه للابتكارات الاجتماعية والحلول الذكية في سياق مكافحة الوباء وما بعده. كما أن تبادل الخبرات في مجال الأساليب والآليات المبتكرة يعد أولوية رئيسية.

يتألف المنتدى الذي يستمر يومين من جلسات افتتاحية وختامية و4 جلسات حول مواضيع مختلفة.