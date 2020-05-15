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    تجاوز حالات إصابة بكورونا 4 آلاف في أرمينيا

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]

    تبيليسي، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 184 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 4044 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 52 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :تجاوز حالات إصابة بكورونا 4 آلاف في أرمينيا
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