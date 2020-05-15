ارتفاع حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا الى 318 مليون دولار

كييف، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

تجاوز حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 318 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 171.8 مليون دولار خلال 4 أشهر وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا 146.2 مليون دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 808 مليون دولار خلال العام الماضي.