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    عدد الوفيات بسبب كورونا يصل الى 571 شخص في مصر

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    القاهرة، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 398 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 10 آلاف و829 شخص.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 15 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 571 شخص.

    وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 2626 شخص.

    ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوضع المتعلق بجائحة الفيروس التاجي في القارة مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

    كما ناقش الجانبان إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحة الإرهاب.

    AZERTAG.AZ :عدد الوفيات بسبب كورونا يصل الى 571 شخص في مصر
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