دوشانبي، 15 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 187 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل إلى 907 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات يصل الى 29 شخصا حياتهم. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 403 شخص.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 907 شخص في طاجكستان

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