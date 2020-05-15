  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    عدد المصابين بكورونا يصل الى 907 شخص في طاجكستان

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:١٣]

    دوشانبي، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 187 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل إلى 907 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات يصل الى 29 شخصا حياتهم.

    بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 403 شخص.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يصل الى 907 شخص في طاجكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
    وزير الإعلام المكلف يرعى غدًا الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا"
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]
    عدد الوفيات بسبب كورونا يصل الى 571 شخص في مصر
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢١]
    تجاوز حالات إصابة بكورونا 4 آلاف في أرمينيا
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]
    الحكومة الجورجية تواصل المحادثات حول استئناف الرحلات الجوية الدولية
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 907 شخص في طاجكستان