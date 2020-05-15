مقر العمليات: تخفيف بعض القيود المفروضة في نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 15 مايو، أذرتاج

قرر مقر العمليات تخفيف بعض القيود في ظل نظام الحجر الصحي الخاص مع الأخذ في اعتبار الوضع الصحي الوبائي في أذربيجان فيما يتعلق بالنوع الجديد من عدوى فيروس الكارونا (COVID-19) والعدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس وديناميكيات تعافي المرضى.

وقد أبلغ مقر العمليات لمجلس الوزراء وكالة أذرتاج بهذا الأمر.

جاء في القرار أنه تم إقرار ما يلي استناداً إلى الوضع الصحي الوبائي الحالي وعدد المرضى النشطين ومعدل الإصابة ، بدءًا من الساعة 00:00 يوم 18 مايو 2020 في مناطق باكو وسومغايت وكنجه ولانكاران وأبشيرون:

• يتم إلغاء نظام مغادرة مكان الإقامة على أساس بطاقة الخدمة أو شهادة العمل بإذن من SMS ويلغى التسجيل على البوابة الإلكترونية "تصريح. e-gov.az"؛ • ترفع القيود المفروضة على الوصول إلى الشوارع والمتنزهات وأماكن الترفيه، شريطة ألا تتجمع في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص؛ • تتم استعادة خدمة العملاء في الموقع في المطاعم والمقاهي وبيوت الشاي، وكذلك في جميع المطاعم العامة من الساعة 08:00 إلى 18:00 (باستثناء استخدام الشيشة في مؤسسات تقديم الطعام العامة) ؛ وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تنفيذ الخدمات في المطاعم والمقاهي وبيوت الشاي، وكذلك جميع مؤسسات المطاعم العامة خلال الوباء وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية الصحية الوبائية ذات الصلة التي يوفرها مقر العمليات تحت إشراف مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان. الالتزام بهذه القواعد هو المسؤولية المباشرة لمديري وموظفي مؤسسات المطاعم العامة، وكذلك العملاء الذين يستخدمون الخدمات. يتحمل منتهكو القواعد المسؤولية الإدارية والجنائية المنصوص عليها في القانون.

في نفس الوقت، من الساعة 00:00 يوم 18 مايو 2020 في جميع أنحاء البلاد يقرر بما يلي:

• استئناف عمل المتاحف وقاعات المعارض ؛

• رفع الحظر المفروض على الأشخاص فوق سن 65 سنة من مغادرة منازلهم. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً معرضون لخطر الإصابة بفيروس COVID-19 أكثر، لذلك يوصى بمغادرة المنزل إذا لزم الأمر. في الوقت نفسه، من الضروري عدم التواجد في الأماكن المزدحمة ومراعاة بالمسافة الاجتماعية والاستخدام وسائل الحماية.

حاليا، لا تزال القيود التالية سارية خلال نظام الحجر الصحي الخاص:

• تعليق الدخول إلى أراضي الدولة عن طريق النقل البري والجوي، باستثناء نقل البضائع ؛ • تعليق الدخول والخروج إلى ومن مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون وكذلك مدينتي كنجه ولانكاران، باستثناء حركة المركبات ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك سيارات الإسعاف وحالات الطوارئ والإنقاذ وكذلك الشاحنات ومن مدن ومناطق أخرى من البلاد. وتعليق نقل الركاب براً وجواً؛ • تعليق عملية التدريس والتعليم في جميع المؤسسات التعليمية.

• فرض حد عدد العاملين في الوكالات الحكومية في مدن باكو وسومجيت وكنجه ولانكاران ومقاطعة أبشيرون ؛ • تعليق استقبال جماعي وفردي للمواطنين على الفور في هيئات الدولة الأخرى، باستثناء خدمة ASAN ومراكز خدمة "DOST" ؛ • حظر خدمات الطقوس الدينية باستثناء الجنازات، وكذلك تنظيم وإجراء مراسم الحداد في القاعات والخيام وغيرها من الأماكن المغلقة ؛ • حظر حفلات الزفاف.

• تعليق جميع الأنشطة العامة ، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية ؛ • حظر خدمات تنظيم الأنشطة، بما في ذلك تنظيم أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والخطوبات والاحتفالات المماثلة في منزل الزبون أو في الأماكن الأخرى في هذا المجال ؛ • حظر مجموعات من أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والجادات والحدائق وغيرها من الأماكن ؛ • تعليق أماكن الترفيه، بما في ذلك أماكن الترفيه للأطفال (من جملتها الشوارع والمتنزهات) ؛ • إغلاق المنشآت الثقافية الأخرى، باستثناء المتاحف وقاعات العرض، وكذلك دور السينما والمسارح والصالات الرياضية ؛ • تعليق مراكز التسوق والمجمعات التجارية الكبرى في الدولة، باستثناء محلات البقالة والصيدليات.

• حظر استخدام معدات الشيشة في المطاعم العامة.

• تعليق الخدمات في الموقع للزبائن في المطاعم والمقاهي وبيوت الشاي، وكذلك في جميع مؤسسات المطعام العامة في مدن باكو وسومغيت وكنجه ولانكاران ومقاطعة أبشيرون من الساعة 18:00 إلى الساعة 08:00 ؛ • حظر زيارات أقارب المرضى في المؤسسات الطبية ؛ • تعليق الخدمات الرياضية والصحية وإعادة التأهيل (باستثناء الخدمات الطبية في هذا المجال) ؛ • خدمات التدليك والحمام.

أثناء الوباء، يجب تنفيذ نظام العمل في المناطق المسموح لها بالعمل وفقاً للسلوك الاجتماعي الضروري والقواعد الصحية - الوبائية والمبادئ التوجيهية التي يوفرها مقر العمليات لرئاسة مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان.

نؤكد مرة أخرى أن COVID-19 هي عملية طويلة الأمد وأن الإجراءات الوقائية ضد المرض يجب أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية للجميع. لذلك، في الوضع الحالي لمكافحة COVID-19 نحث الجميع على اتباع النظافة الشخصية، وكذلك القواعد الطبية والوقائية ومغادرة المنزل إلا عندما تكون هناك حاجة ماسة، تخفيف الاتصالات مع الغرباء في الأماكن العامة إلى الحد الأدنى والامتثال للتدابير الوقائية الحالية. انطلاقاً من الوضع الصحي الوبائي الحالي من الضروري استخدام وسائل الحماية والحفاظ على المسافة الاجتماعية.