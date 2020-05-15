مقر العمليات: أصيب 101 شخص وتعافي 53 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان

باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 101 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 53 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 2980 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 220.363 فحص طبي.

توفي المواطن من مواليد عام 1977 الذي كانت عينات مأخوذة عن الفشل الكلوي المزمن والتهاب الحويضة والكلية المزمن وارتفاع ضغط الدم الشرياني لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية.

أصيب 2980 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1886 مصاب بالعلاج وتوفي 36 شخصا ويستمر علاج 1058 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 37 مصابا منهم حرجة و47 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.