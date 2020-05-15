تصدير حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:١٨]
باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم تصدير 11 مليونا و839.7 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – أبريل للعام الجاري من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 4 مليارات و821 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 12 مليونا و61.6 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 5 مليارات و678.7 مليون دولار.
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