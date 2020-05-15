باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 350.6 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية. بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 107.9 مليون دولار أمريكي. أفادت وكالة أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن البلد صدر خلال 4 أشهر للعام السابق 359.9 ألف طن من المنتجات النفطية بتكلفة وصلت إلى 178.4 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : تصدير 350.6 ألف طن من المنتجات النفطية من البلاد

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