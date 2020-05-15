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    اقتصاد


    الدين الجورجي لأذربيجان يبلغ 6.2 مليون دولار

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]

    تبليسي، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم الدين الخارجي العام لجورجيا 5.69 مليار دولار أمريكي.

    وتبلغ حصة الحكومة من هذا المبلغ 6.29 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية الجورجية أن حجم دين جورجيا لأذربيجان استقر 5.44 مليار دولار في 1 مايو من هذا العام.

    تتخذ ألمانيا (366.44 مليون دولار) وفرنسا (318.69 مليون دولار) واليابان (217.52 مليون دولار) في الأماكن الثلاثة الأولى للدول التي تدينها جورجيا أكثر.

     

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