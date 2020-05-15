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    تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1766 شخص

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]

    تالين، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أستونيا بواقع 8 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1766 شخص.

    قالت وزارة الصحة الاستونية إن 68 الفا و97 شخصا خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ8 أشخاص من 975 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن استونيا سجلت فيها حتى الآن 63 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1766 شخص
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