 جورجيا لا تنوي تمديد نظام الطوارئ

تبيليسي، 15 مايو (أذرتاج).

ستلغى حالة الطوارئ في 22 مايو في جورجيا. لا تنوي الحكومة تمديد حالة الطوارئ.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الجورجي جيورجي فاخاريا.

اضاف رئيس الحكومة ان الخطر لا يزال موجودا بتفشي الفيروس. لكن الوباء تحت السيطرة الكاملة. لذلك لن تتوجه الحكومة برجاء الى رئيس البلد لتمديد الطوارئ.

وزاد قاخاريا ان بعض التقييدات ستبقى سارية رغم هذا.