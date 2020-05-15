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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 9.6 مليارات دولار

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٤٥‎]

    باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري 9 مليارات و688.2 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان حجم التصدير بلغ 3 مليارات و381.8 مليون دولار وحجم التوريد 6 مليارات و306.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 9.6 مليارات دولار
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