حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 9.6 مليارات دولار
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤٥]
باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغ حجم التبادل التجاري 9 مليارات و688.2 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان حجم التصدير بلغ 3 مليارات و381.8 مليون دولار وحجم التوريد 6 مليارات و306.4 مليون دولار.
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