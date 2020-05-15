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    شرطة المرور: تغريم 53958 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]

    باكو، 15 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا تكشف فيه عن عدد مخالفي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد خلال مدة الساعات 00.00 من 14 مايو الى 00.00 من 15 مايو اليوم.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 739 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 14 مايو الى 00.00 من 15 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 53958 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :شرطة المرور: تغريم 53958 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
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