دونالد ترامب: تدعم الولايات المتحدة بقوة سيادة أذربيجان واستقلالها

باكو، 15 مايو، أذرتاج

بعث رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب برسالة تهنئة إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية.

ينقل الرئيس دونالد ترامب في رسالته تحيات وتهنئة صادقة نيابة عن الشعب الأمريكي إلى الرئيس والشعب الأذربيجاني بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية.

تقول الرسالة: "تدعم الولايات المتحدة بقوة سيادة أذربيجان واستقلالها. لقد عملت الولايات المتحدة وأذربيجان معاً لمدة تقارب 30 عاماً لتعزيز الأمن الدولي وتنويع طرق ومصادر الطاقة في أوروبا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبي الدولتين العظيمتين.

نقدر مساهمة أذربيجان الهامة في هذه المجالات ونشجع جميع الخطوات التي يتعين اتخاذها لتعزيز الحكم الديمقراطي الذي وعدنا بدعمه ، وكذلك لحماية الحقوق والحريات. في الوقت الذي نواجه فيه جائحة فيروس كورونا، تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب أذربيجان. وبصفتنا أحد الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك سنواصل دعم المفاوضات من أجل تسوية مستدامة وسلمية للصراع في قاراباغ الجبلية.

أرجو قبول التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية ".