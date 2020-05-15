برويز شاهبازوف: تمت تعبئة كل الا مكانيات للوفاء بالتزامات أذربيجان

باكو، 15 مايو، أذرتاج

وتقدر أذربيجان جهود المشاركين في "بيان التعاون" لتسريع استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية وتوفر الدعم اللازم لهذه العملية.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وزارة الطاقة أن هذا البيان جاء من وزير الطاقة برويز شاهبازوف.

وقال الوزير إن تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في أبريل يتطلب أيضاً حساسية عالية وخطوات حاسمة من أوبك والدول غير الأعضاء. و"إن التزام أعضاء أوبك + ومواقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمواصلة خفض الإنتاج أمر حاسم لتنظيم سوق النفط."

ستخفض أذربيجان التي تعهدت لأول مرة بالتزامات واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، الإنتاج اليومي للنفط ابتداءً من الأول من مايو وفقاً للحصة.

"لقد وجهت أذربيجان جميع الفرص المتاحة لقطاع النفط للوفاء بالتزاماتها وتحقيق مشاركة منتجي النفط المحليين والأجانب في هذه العملية على قدم المساواة. في الأيام العشرة الأولى من شهر مايو، بلغ مستوى الوفاء بالتزامات أذربيجان ب98 %. وقال "إن أحد أهدافنا الرئيسية هو المساهمة في سوق النفط من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الإنتاج اليومي بمقدار 164 ألف برميل في الفترة من مايو إلى يونيو".

بموجب الاتفاقية الجديدة، يجب على أذربيجان التي أنتجت 718 ألف برميل من النفط الخام يومياً في أكتوبر 2018 أن تخفض الإنتاج بمقدار 164 ألف برميل في الفترة من مايو إلى يونيو. خلال هذه الفترة، يجب أن تحافظ أذربيجان على إنتاج يومي من النفط الخام عند 554 ألف برميل.

تم تحديد سقف الانتاج لأذربيجان عند 131 ألف برميل في يوليو - ديسمبر و98 ألف برميل في 2021 وأبريل 2022. وفقاً للحصص، يجب ألا يتجاوز حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام في بلدنا 587 ألف برميل من 1 يوليو إلى نهاية العام و620 ألف برميل في يناير-أبريل 2021.