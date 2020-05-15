صندوق تأمين الودائع يناشد المودعين في "آتا بنك" و"أمراه بنك"

باكو، 15 مايو، أذرتاج

ناشد صندوق تأمين الودائع (ADIF) المودعين في "آتا بنك" و"أمراه بنك".

تفيد أذرتاج نقلاً عن صندوق تأمين الودائع أن التراخيص الصادرة للقيام بالأنشطة المصرفية لجمعيتي "آتا بنك" (Ata Bank) المساهمة و"أمراه بنك" (Amrah Bank) المساهمة تم إلغاؤها بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي لجمهورية أذربيجان بتاريخ 28 أبريل 2020. وفقًا لقانون جمهورية أذربيجان "بشأن تأمين الودائع" يتم اعتبار يوم 28 أبريل كتاريخ حدث التأمين عليه في "آتا بنك" و"أمراه بنك". وفقًا لقرار مجلس أمناء صندوق تأمين الودائع، تم اختيار"كابيتال بنك" المساهمة كوكيل لتقديم تعويضات عن الودائع المؤمن عليه في "آتا بنك" و"أمراه بنك".

سيتم دفع تعويضات الودائع المؤمن عليه في "آتا بنك" و"أمراه بنك" بدون نقد من خلال بطاقات الخصم الخاصة ببنك "كابيتال بنك" ونظام "خزري" (Khazri) السريع لتحويل الأموال. سيتم تعويض الودائع وفقاً لقانون جمهورية أذربيجان "على التأمين الكامل للودائع".

سيتم إرجاع التعويض على الودائع المؤمن عليه على مرحلتين لتجنب الاكتظاظ في شبكة فروع بنك كابيتال بنك" والدفع المنتظم للتعويضات وضمان رضا المواطنين:

- استلام الطلبات وإصدار تعويضات في فروع "كابيتال بنك على ودائع تصل إلى ما مساو ل30 ألف مانات (بما في ذلك 30 ألف مانات) في "آتا بنك" و"أمراه بنك" اعتباراً من 1 يونيو 2020 ؛

- استلام الطلبات ودفع التعويضات في فروع "كابيتال بنك على الودائع التي تزيد عما يساوي ل30 ألف مانات اعتباراً من 1 يوليو 2020.

يُطلب من المودعين تقديم اتفاقية الإيداع (مع المرفقات) ودفتر الادخار والوثائق الأخرى التي تؤكد ملكية الإيداع (كشوف الحساب) وشهادة الهوية وفقاً لإجراءات دفع التعويض عند التقدم بطلب إلى الفروع ذات الصلة من "كابيتال بنك للحصول على تعويض.

يمكن للمودعين المؤمنين الحصول على نموذج الطلب من الفروع ذات الصلة في "كابيتال بنك" وموقع ADIF www.adif.az اعتباراً من 1 يونيو. سيتم توفير معلومات إضافية حول شبكة الفروع ذات الصلة في "كابيتال بنك" فيما يتعلق بدفع التعويضات.

يمكن للمودعين المؤمنين سحب كشوف حساباتهم المصرفية من المكتب الرئيسي ل"آتا بنك" الواقع بعنوان شارع شمسي بدلبيلي 102 في باكو، والتي هي في قيد التصفية من 20 مايو، وفي الفروع الأخرى للمدن والأحياء من الفروع ذات الصلة للبنك. و للمودعين المؤمنين في "أمراه بنك" وفروعه التي هي قيد التصفية يمكنهم سحب كشوف حساباتهم المصرفية من المكتب الرئيسي الواقع بعنوان جادة خوجالي 36 ولفروع المدن والأقاليم الأخرى من الفروع ذات الصلة في البنك.

وبموجب للمادة 28.3 من قانون جمهورية أذربيجان "بشأن التأمين على الودائع" ، يقبل صندوق تأمين الودائع الطلبات المقدمة من المودعين في غضون عام واحد من تاريخ النشر الأول لإشعار التعويض.