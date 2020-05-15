مقر العمليات يلغي نظام استئذان 8103

باكو، 15 مايو ، أذرتاج

قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بمواصلة تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبق على نطاق البلد نظرا للاوضاع الصحية الوبائية السائدة على أذربيجان والعدد العام للمرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونزعة التعافي للمرضى.

وتقرر ابتداء من 18 مايو عام 2020م الساعة 00.00 على مساحة مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون إلغاء نظام استئذان 8103 والتسجيل عبر موقع icaze.e-gov.az وعلى وثيقة خدمية او وثيقة مكان العمل من اجل الخروج من المساكن.