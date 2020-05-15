  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مقر العمليات يلغي نظام استئذان 8103

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]

    باكو، 15 مايو ، أذرتاج 

    قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بمواصلة تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبق على نطاق البلد نظرا للاوضاع الصحية الوبائية السائدة على أذربيجان والعدد العام للمرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونزعة التعافي للمرضى.

    وتقرر ابتداء من 18 مايو عام 2020م الساعة 00.00 على مساحة مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون إلغاء نظام استئذان 8103 والتسجيل عبر موقع icaze.e-gov.az وعلى وثيقة خدمية او وثيقة مكان العمل من اجل الخروج من المساكن.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات يلغي نظام استئذان 8103
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    شرطة المرور: تغريم 53958 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:١٣]
    عقد الدورة الافتتاحية لمنتدى " آسان" للشبكة العالمية
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٢]
    الادعاء العام: حرر ملف جنائي بحق رئيس تحرير الموقع الاخباري لبلاغ عن اعماله غير القانونية
    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
    إدارة الشرطة: تغريم 639 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفة نظام الحجر الصحي
    مقر العمليات يلغي نظام استئذان 8103