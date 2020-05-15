طبيب: اذربيجان في المرحلة الثانية من محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٤٣]
باكو، 15 مايو ، أذرتاج
قال رامن بايراملي إن أذربيجان دخلت المرحلة الثانية من محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب قوله في مؤتمر صحفي قوله إن هذه المرحلة تسمى بمرحلة رفع شروط القيود تدريجيا.
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