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    أخبار رسمية


    عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بين الرئيس إلهام علييف وقيادة شركة سيسكو

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٩]

    باكو، 15 مايو ، أذرتاج 

    عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بمبادرة شركة سيسكو بين الرئيس إلهام علييف والنائب التفنيذي لرئيس الشركة المذكورة وكبير المدير المالي كيلي كرامير ونائب الرئيس قاي ديتريخ وسائر ممثلي قيادة سيسكو.

    وحضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي مساعد الرئيس الاذربيجاني شاهمار موسموف ووزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الاذربيجاني رامن قولوزاده.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بين الرئيس إلهام علييف وقيادة شركة سيسكو
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