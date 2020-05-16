  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    22 الف فحص طبي لكل مليون شخص في أذربيجان

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    باكو، 16 مايو ، أذرتاج 

    زاد عدد الفحوص الطبية في أذربيجان حتى 15 مايو عن 220 الف فحص طبي لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويبلغ عدد الفحوص الطبية لكل مليون شخص 22 الف فحص طبي.

    أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب في مؤتمر صحفي قوله إن 36 في المائة من حالات الاصابة في الفئة السنية الـ 60-69 عاما و22 في المائة في الفئة السنية الـ 50-59 عاما و18 في المائة في الفئة السنية الـ 30-39 عاما و5 في المائة في الفئة السنية الـ 0-9 اعوام و2 في المائة في الفئة السنية ما فوق 80 عاما.

    واوضح أن 57 في المائة من المصابين هن الاناث و43 في المائة هم الذكور.

    AZERTAG.AZ : 22 الف فحص طبي لكل مليون شخص في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
    مقر العمليات: أصيب 158 شخص وتعافي 58 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
    طبيب: اتجاه تستمر نحوه الموجة الثانية متوقف على مسؤولية عامة للمواطنين
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٣]
    طبيب: اذربيجان في المرحلة الثانية من محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٢]
    مقر العمليات: أصيب 101 شخص وتعافي 53 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان
    22 الف فحص طبي لكل مليون شخص في أذربيجان