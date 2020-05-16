22 الف فحص طبي لكل مليون شخص في أذربيجان

باكو، 16 مايو ، أذرتاج

زاد عدد الفحوص الطبية في أذربيجان حتى 15 مايو عن 220 الف فحص طبي لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويبلغ عدد الفحوص الطبية لكل مليون شخص 22 الف فحص طبي.

أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب في مؤتمر صحفي قوله إن 36 في المائة من حالات الاصابة في الفئة السنية الـ 60-69 عاما و22 في المائة في الفئة السنية الـ 50-59 عاما و18 في المائة في الفئة السنية الـ 30-39 عاما و5 في المائة في الفئة السنية الـ 0-9 اعوام و2 في المائة في الفئة السنية ما فوق 80 عاما.

واوضح أن 57 في المائة من المصابين هن الاناث و43 في المائة هم الذكور.