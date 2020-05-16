طبيب: اتجاه تستمر نحوه الموجة الثانية متوقف على مسؤولية عامة للمواطنين

باكو، 16 مايو ، أذرتاج

سجل فترة 4-10 مايو اعلى عدد لحالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الاسابيع في البلد حيث أن 587 شخص اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال ذلك الاسبوع. وسجل 461 حالة اصابة منذ مطلع الاسبوع الى 15 مايو ويحتمل أن العدد سيزداد نظرا لعدم انتهاء الاسبوع. كما كنا نفكر تبدي الموجة الثانية لخطر الاصابة نفسها واتجاه تستمر الموجة الثانية نحوه وكيفية الاوضاع الصحية الوبائية وانخفاض المؤشرات ام ازديادها متوقف على المسؤولية العامة للمواطنين.

أفادت أذرتاج عن رامن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب في مؤتمر صحفي قوله إن عدد حالات الاصابة يرتفع بينما يقل عدد المتعافين حاليا وتشافى 209 مصاب فترة 4-10 مايو وتوفي 7 مصابين فيما تعافى 236 مصاب وتوفي 4 مصابين خلال الخمسة ايام للاسبوع الجاري ويمكننا هذا من القول باننا لا يجوز أن نستريح.