مقر العمليات: أصيب 158 شخص وتعافي 58 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان

باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 158 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 58 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 3138 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 226.005 فحص طبي.

أصيب 3138 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1944 مصاب بالعلاج وتوفي 36 شخصا ويستمر علاج 1158 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 41 مصابا منهم حرجة و52 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.