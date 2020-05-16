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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعزل محافظ ساعتلي

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]

    باكو، 16 مايو ، أذرتاج 

    رسم الرئيس إلهام علييف في 16 مايو عزل محافظ ساعتلي.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على اقالة ناظم مهدي اسماعيلوف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة ساعتلي.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعزل محافظ ساعتلي
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