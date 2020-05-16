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    زيادة الناتج المحلي الإجمالي

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٣]

    باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إن حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الحالي في البلد بلغ 22 مليارا و400.5 مليون مانات أو اكثر بنسبة 0.2 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي انخفضت بنسبة 0.8 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة.

    وجاء في البيان المعدلات تدل على نمو في جميع المجالات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة ما عدا قطاع الإنشاء والبناء.

    وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 2249.7 مانات.

    AZERTAG.AZ :زيادة الناتج المحلي الإجمالي
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