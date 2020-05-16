مقر العمليات يلغي منع خروج المسنين البالغ عمرهم 65 سنة من المسكن

باكو، 16 مايو ، أذرتاج

يلغى منع خروج المسنين البالغ عمرهم 65 سنة من المسكن على نطاق البلد ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 18 مايو الجاري.

وقال مقر العمليات في بيان إنه يوصي المسنين ما فوق 65 سنة بعدم الخروج من المسكن ما عدا الضرورة القصوى بسبب كونهم في الفئة المخاطرة في حالة الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 15 مايو بمواصلة تخفيف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبق على نطاق البلد نظرا للاوضاع الصحية الوبائية السائدة على أذربيجان والعدد العام للمرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونزعة التعافي للمرضى.

يذكر أن المسنين البالغ عمرهم 65 سنة كان من الممنوع عليهم الخروج من المسكن منذ يوم 24 مارس.