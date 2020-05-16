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    طبيب: 8ر47 في المائة من حالات الاصابة في باكو

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]

    باكو، 16 مايو ، أذرتاج 

    قال رامن بايراملي إن 8ر47 في المائة من حالات الاصابة سجلت في العاصمة باكو و13 في المائة في منطقة كنجة – قازاخ و3ر10 في المائة في منطقة أران و2ر10 في المائة في لنكران وفي سائر المناطق اقل من 5 في المائة فيما تشكل حالات الاصابة 7ر7 في المائة مستوردة من الخارج.

    أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب في مؤتمر صحفي قوله إن عدد النتائج الايجابية للفحوص الطبية العامة على حساب الايام يشكل 7ر1 في المائة.

    AZERTAG.AZ : طبيب: 8ر47 في المائة من حالات الاصابة في باكو
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