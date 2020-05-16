  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    طبيب: نستمر الاتيان بالمواطنين من الخارج

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٣]

    باكو، 16 مايو ، أذرتاج 

    قال رامن بايراملي إن البلد يواصل الاتيان بالمواطنين من الخارج مع ضمان وضعهم في مؤسسات الحجر الصحي وعلى المواطنين أن يقفوا موقفا حساسا من هذا الموضوع.

    أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب في مؤتمر صحفي قوله إن النتيجة الحاصلة من الفحوص الطبية لأبناء الجلدة الوافدين برحلات مستأجرة في الاونة الاخيرة تشير الى أن نسبة الاصابة بينهم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشكل 20 في المائة.

    AZERTAG.AZ :طبيب: نستمر الاتيان بالمواطنين من الخارج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
    طبيب: 8ر47 في المائة من حالات الاصابة في باكو
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
    مقر العمليات: أصيب 158 شخص وتعافي 58 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
    طبيب: اتجاه تستمر نحوه الموجة الثانية متوقف على مسؤولية عامة للمواطنين
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    22 الف فحص طبي لكل مليون شخص في أذربيجان
    طبيب: نستمر الاتيان بالمواطنين من الخارج