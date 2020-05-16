طبيب: نستمر الاتيان بالمواطنين من الخارج

باكو، 16 مايو ، أذرتاج

قال رامن بايراملي إن البلد يواصل الاتيان بالمواطنين من الخارج مع ضمان وضعهم في مؤسسات الحجر الصحي وعلى المواطنين أن يقفوا موقفا حساسا من هذا الموضوع.

أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب في مؤتمر صحفي قوله إن النتيجة الحاصلة من الفحوص الطبية لأبناء الجلدة الوافدين برحلات مستأجرة في الاونة الاخيرة تشير الى أن نسبة الاصابة بينهم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشكل 20 في المائة.