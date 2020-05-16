ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في بيلاروس

ميمسك، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بيلاروس بواقع 2856 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الاجمالي بالعدوى الى 28 الفا و681 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد الوفيات يصل الى 160 شخص حياتهم. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 9 آلاف و498 شخص.