اصابة 1757 شخص بكورونا في إيران خلال يوم

طهران، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 35 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 6 آلاف و937 شخص. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 1757 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 118 ألف و392 شخص.

تعافى 93 الفا و147 مصاب تمام وترخصوا.

وبحسب الوزارة، 2716 شخص في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.