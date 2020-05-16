  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    اصابة 1757 شخص بكورونا في إيران خلال يوم

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]

    طهران، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 35 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 6 آلاف و937 شخص. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 1757 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 118 ألف و392 شخص.

    تعافى 93 الفا و147 مصاب تمام وترخصوا.

    وبحسب الوزارة، 2716 شخص في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :اصابة 1757 شخص بكورونا في إيران خلال يوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]
    ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في بيلاروس
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٢]
     جورجيا لا تنوي تمديد نظام الطوارئ
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]
    تسجيل عدد المصابين بكورونا في استونيا 1766 شخص
    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]
    وزير الإعلام المكلف يرعى غدًا الملتقى الافتراضي الأول لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا"
    اصابة 1757 شخص بكورونا في إيران خلال يوم