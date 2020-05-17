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    الخارجية: أجري فحص جميع مواطنينا العائدين من أوكرانيا ووضعوا في الحجر الصحي

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]

    باكو، 17 مايو، أذرتاج

    كما هو معروف، في إطار جائحة COVID-19 الحالية، تواصل عملية إجلاء المواطنين الأذربيجانيين في الخارج والراغبين في العودة إلى وطنهم. في 14 مايو، عاد 197 مواطن أذربيجاني إلى البلاد على متن الطائرة المستأجرة برحلة كيبف - باكو. وأود أن أؤكد أن جميع مواطنينا العائدين قد تم فحصهم ووضعهم في الحجر الصحي بشكل صحيح.

    تفيد أذرتاج أن هذه المعلومات وردت في البيان الصادر عن ليلى عبد اللهييفا، رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأذربيجانية.

    وقالت ليلى عبد اللهييفا: "للأسف، نود أن نقول أن نتائج الفحص في 29 مواطناً كانت إيجابية لCOVID-19. في الوقت الحاضر، يتم اتخاذ التدابير الطبية اللازمة فيما يتعلق بهؤلاء المواطنين وبالطبع ، يتم رصد اتصالاتهم ووضعهم في الحجر الصحي.

    وهذا يؤكد مرة أخرى على أهمية اتباع قواعد العزل المنزلي وتجنب السفر قدر الإمكان، بما يتماشى مع التوصيات الصارمة لمنظمة الصحة العالمية. لقد ابلغنا مواطنينا مراراً بأن الالتزام الصارم بقواعد الحجر الصحي في بلادهم والامتناع عن السفر أمران ضروريان لحماية صحة أنفسهم وأحبائهم ومنع تفشي العدوى في بلدنا.

    ندعو مواطنينا مرة أخرى إلى تفهم الصعوبات المؤقتة الحالية من أجل ضمان صحتهم، وكذلك صحة الشعب الأذربيجاني وللبقاء في أماكنهم قدر الإمكان والامتناع عن السفر ".

     

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