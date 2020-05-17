رئيس مجلس الوزراء يوقع قراراً حول الإجراءات الإضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 17 مايو، أذرتاج

وقع رئيس الوزراء لأذربايجان علي أسادوف أمس على قرار حول الإجراءات الإضافية المتعلقة بنظام الحجر الصحي الخاص.

تفيد أذرتاج أن القرار ينص على أن القيود التالية لا تزال سارية خلال نظام الحجر الصحي الخاص القائم في أراضي جمهورية أذربيجان حتى الساعة 00:00 في 31 مايو 2020، بالإضافة إلى هذه القيود يُسمح بالأنشطة في مجالات العمل والخدمات والتوجيهات الأخرى غير ما يلي أدناه:

- تعليق الوصول إلى أراضي الدولة عن طريق النقل البري والجوي، باستثناء نقل البضائع ؛

- تعليق الدخول والخروج إلى/من مدن باكو وسومغايت وكنجا ولانكاران ومقاطعة أبشيرون، باستثناء حركة المركبات ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك سيارات الإسعاف والإنقاذ في حالات الطوارئ والنجدة وكذلك توقف حركة الشاحنات والنقل الركاب عن طريق البر والجو من مدن ومناطق أخرى من البلاد.

- تعليق عملية التدريس والتعلم في جميع المؤسسات التعليمية.

- قيام مجلس وزراء جمهورية أذربيجان بتقييد عدد الموظفين المشاركين في عمل خاص في هيئات (مؤسسات) الدولة في مدن باكو وسومغايت وكنجا ولانكاران ومقاطعة أبشيرون ؛

- تعليق استقبال جماعي وفردي للمواطنين على الفور في هيئات (مؤسسات) الدولة الأخرى ، باستثناء مراكز "خدمة ASAN" و"DOST" ؛

- حظر خدمات الطقوس الدينية، باستثناء الجنازات وكذلك تنظيم وإقامة مراسم الحداد في القاعات الاحتفالية والخيام وغيرها من الأماكن غير المفتوحة ؛

- تعليق جميع الأنشطة العامة، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية ؛

- حظر خدمات تنظيم الأنشطة، بما في ذلك أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والخطوبات والاحتفالات المماثلة في منزل الزبون أو في أماكن أخرى في هذا المجال ؛

- تعليق خدمات التدريس والدروس الفردية في مجموعة (بما في ذلك الخدمات المنزلية في هذا المجال) ؛

- حظر تجمع الأشخاص في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة ، بما في ذلك الشوارع والجادات والمتنزهات وأماكن أخرى ؛

- تعليق مناطق الاستجمام والترفيه ، وكذلك مناطق الترفيه للأطفال (بما في ذلك في الشوارع والمتنزهات) ؛

- تعليق عمل المنشآت الثقافية الأخرى باستثناء المتاحف وصالات العرض ودور السينما والمسارح والصالات الرياضية.

- تعليق عمل المراكز التجارية الكبيرة في البلاد، باستثناء محلات البقالة والصيدليات والمرافق التي لا تتعامل مع المشترين ؛

- حظر استخدام معدات الشيشة في مرافق المطاعم العامة.

- تعليق الخدمة لجميع الزبائن في مؤسسات المطاعم العامة وكذلك المطاعم والمقاهي وبيوت الشاي في مدن باكو وسومغايت وكنجا ولانكران ومقاطعة أبشيرون من الساعة 18 مساءً حتى 8 صباحاً ؛

- حظر زيارات أقارب المرضى الذين يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية ؛

- تعليق الخدمات الرياضية والصحية والتأهيلية (باستثناء الخدمات الطبية في هذا المجال) ؛

- تعليق خدمات التدليك والحمام.

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 18 مايو 2020.