دوشانبي، 18 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 202 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل إلى 1524 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات يصل الى 39 شخصا حياتهم. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 943 شخص. تحتل طاجيكستان المرتبة الأولى بين دول آسيا الوسطى في عدد الوفيات - 39 شخصا. وفقد 34 شخصا حياتهم بسبب الفيروس التاجي في كازاخستان و14 شخصا في قيرغيزستان و12 شخصا في أوزبكستان.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 202 شخص في طاجكستان

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