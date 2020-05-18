بشكيك، 18 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 1216 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي في بشكيك أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 251 موظف. وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 14 شخصا. وتعافى من المرض 804 مصاب وترخصوا.

AZERTAG.AZ : إصابة 1216 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان

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