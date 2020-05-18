  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]

    تبيليسي، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 351 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 4823 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 61 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:٢٩]
    الخطوط الجوية التشيكية تستأنف رحلاتها الدولية
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]
    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
    تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى
    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا