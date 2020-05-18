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    زلزال يضرب اليابان

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]

    طوكيو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هونشو بوسط اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب اليابان
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