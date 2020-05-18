تسجيل 701 حالة إصابة بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 6 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 701 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 3890 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

وتعافى 432 مصاب بالعلاج بينما توفي 12 مصابا في جميع انحاء البلد.