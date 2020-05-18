زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٩]
باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)
ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين في الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.
وتحدد مركز الزلزال على عمق 8 كم.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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