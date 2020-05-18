  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٩]

    باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين في الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

    وتحدد مركز الزلزال على عمق 8 كم.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:٢٩]
    الخطوط الجوية التشيكية تستأنف رحلاتها الدولية
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٧]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]
    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
    تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى
    زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين