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    تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٧]

    لندن، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تجاوز حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى إلى 34 ألف.

    ارتفع عدد الوقيات من هذا المرض.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 170 شخص فقدوا حياتهم خلال اليوم الماضي.

    AZERTAG.AZ : تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى
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