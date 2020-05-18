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    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٤]

    ويلنوس، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا 1547 شخص.

    قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 231 ألف و104 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 59 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
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