المحميات لوكالة السياحة الحكومية والمتاحف تبدأ استقبال الزوار

باكو، 19 مايو، أذرتاج

اعتباراً من 18 مايو، تم رفع القيود المفروضة على الدخول في محميات العرض السياحي لوكالة السياحة الحكومي (DTA) ، وكذلك المعابد والمتاحف.

ابلغ المكتب الصحفي للوكالة أذرتاج أن القرار اتخذ بناءاً على قرار مقر العمليات لمجلس الوزراء حول رفع بعض القيود المفروضة في أراضي جمهورية أذربيجان من 00:00 في 18 مايو 2020.

وستتواصل أنشطة المؤسسات كذلك مع مراعاة متطلبات "المبادئ التوجيهية للوقاية من عدوى فيروس الكارونا (COVID-19) في قطاع السياحة والضيافة" التي أعدها مركز "طبيب" (TABIB).

يمكن للزوار الآن زيارة المؤسسات السياحية التالية مع مراعاة المسافة الاجتماعية والقواعد الصحية والوبائية:

معبد "آتشكاه" المحمية المعمارية والتاريخية للدولة؛ محمية "يانار داغ" التاريخية والثقافية الطبيعية للدولة؛ محمية "يوخاري باش" التاريخية والمعمارية للدولة و"قصر خان" لشاكي ومتحف "منزل شاكيخانوف" ومتحف شاكي الإثنوغرافي ومتحف شاكي للفنون التطبيقية ومعرض شيكي للفنون ؛ محمية "كيش" التاريخية والمعمارية: المعبد الألباني.

سيتم اتخاذ التدابير وفقاً لتشريعات جمهورية أذربيجان في حق الزوار الذين ينتهكون قواعد العزلة الاجتماعية والتدابير الوقائية المتعلقة بنظام الحجر الصحي في جميع المؤسسات السياحية التابعة للوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة كانت قد قيدت زيارة مرافق العرض السياحي والمعابد والمتاحف التابعة لها بناءً على قرار مقر العمليات لمجلس الوزراء حول تطبيق بعض إجراءات العزلة الاجتماعية في البلاد اعتباراً من الساعة 00:00 يوم 14 مارس 2020.