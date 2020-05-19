باكو، 19 مايو ، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 19 مايو اليوم في حفل افتتاح مركز دوست الثالث الواقع بحي نظامي للعاصمة باكو والتابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام والسريع لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في افتتاح مركز دوست الثالث

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