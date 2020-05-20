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    قطاع السياحة في روسيا يلغي تدريجياً الحجر الصحي اعتباراً من 1 يونيو

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    موسكو، 20 مايو، أذرتاج

    سيبدأ قطاع السياحة في روسيا التخلص التدريجي من الحجر الصحي في مناطق البلاد اعتباراً من 1 يونيو.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا البيان صدر من رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية الروسية (روستوريزم) زارينا دوغوزوفا.

    وقالت إنه سيتم في المرحلة الأولى افتتاح مصحات وفيلات وشقق مرخصة. في غضون 10 أيام، ستحدد وكالة السياحة الفيدرالية، مع المحافظين، قواعد الحجر الصحي لصناعة السياحة في كل منطقة.

    شددت زارينا دوغوزوفا على أنه إذا اكتشف مرضى COVID-19 في أي مصحة، فسوف تطرح مسألة إغلاق المؤسسة للحجر الصحي. وأشارت رئيسة "روستوريزم" إلى أن تجربة سفينة سياحية قبالة سواحل اليابان في بداية الوباء أظهرت عدم فعالية هذا الإجراء. في الوقت نفسه، أكد ألا ينبغي إضعاف الإجراءات الأمنية.

     

    AZERTAG.AZ :قطاع السياحة في روسيا يلغي تدريجياً الحجر الصحي اعتباراً من 1 يونيو
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