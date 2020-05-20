مقر العمليات: أصيب 113 شخص وتعافي 55 مصابا بكورونا في أذربيجان

باكو، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 113 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 55 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 3631 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 245.609 فحص طبي.

توفي المواطنون من مواليد عامي 1963 و1966 الذين كانا عينات مأخوذة عن احتشاء عضلة القلب لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية.

أصيب 3631 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2253 مصاب بالعلاج وتوفي 43 شخصا ويستمر علاج 1335 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 46 مصابا منهم حرجة و64 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.